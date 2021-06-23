23 Июня 2021
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Политика Челябинская область
Наталья Котова, глава Челябинск, Сергей Антипов, глава Курчатовского района, (2019) | Фото: Накануне.RU

Главой Курчатовского района Челябинска переизбран Сергей Антипов

Главой Курчатовского района избран Сергей Антипов. За его кандидатуру проголосовали депутаты районного совета, передает корреспондент Накануне.RU.

На пост главы района претендовали три кандидата: глава района Сергей Антипов, юрист Максим Бакулин и заместитель главы района Ирина Матвеева.

Сергей Антипов руководит администрацией Курчатовского района с июня 2016 года. До этого занимал должность начальника управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

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Теги: Сергей Антипов, глава, выборы,



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