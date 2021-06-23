Главой Курчатовского района Челябинска переизбран Сергей Антипов

Главой Курчатовского района избран Сергей Антипов. За его кандидатуру проголосовали депутаты районного совета, передает корреспондент Накануне.RU.

На пост главы района претендовали три кандидата: глава района Сергей Антипов, юрист Максим Бакулин и заместитель главы района Ирина Матвеева.

Сергей Антипов руководит администрацией Курчатовского района с июня 2016 года. До этого занимал должность начальника управления экологии и природопользования администрации Челябинска.