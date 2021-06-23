США собираются запретить импорт поликремния из Синьцзяна

В США администрация Байдена рассматривает запрет на импорт китайского сырья для изготовления солнечных панелей. Поликремний добывается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе якобы с использованием подневольного труда представителей нацменьшинств.

Использование риторики о нарушениях прав человека для сдерживания китайского экспорта встречается не впервые. Напомним, ранее ведущие западные бренды стали отказываться от китайского хлопка, также мотивируя это тем, что сырьё выращивается уйгурами в "лагерях перевоспитания".

Но на сей раз, как отмечает издание Global Times, под угрозой срыва оказываются планы самой американской администрации, собиравшейся нарастить долю солнечной энергии в общей выработке электроэнергии в США до 20% к 2030 году.

Тот факт, что производитель поликремния, компания Xinjiang Daqo, предложила ознакомиться с условиями производства, был проигнорирован.

Не исключено, что в США сейчас попросту опасаются конкуренции с китайскими компаниями. Как обращает внимание китайская пресса, из десяти производителей поликремния в мире семь находятся в Китае и только один в Соединённых Штатах. 45% мирового производства данного сырья находится именно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"В отличие от отраслей, связанных с хлопком, в которых многие китайские компании находятся в нижней части производственной цепочки, солнечная промышленность Китая заняла ведущее положение в глобальной цепочке - это особенно невыносимо для демократов, которые выступают за новую климатическую экономику и углеродно-нейтральную экономику", - подчёркивает Global Times.