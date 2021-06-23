23 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область
Кран, падение, Тимофея Кармацкого, Тюмень (2021) | Фото: Прокуратура Тюменской области

В Тюмени поступило в суд дело о падении на стройке трёх кранов

В Тюмени вскоре стартует суд над специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации башенных кранов "Экс-Кран". Ему вменяют падение трех кранов, из-за чего пострадали трое рабочих, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Представители "Экс-Кран", по договору организации с застройщиком, с помощью кранов возводили многоквартирные дома на улице Тимофея Кармацкого в Тюмени. Обвиняемый не должен допускать в работу башенные краны, если отсутствует специалист, ответственный за безопасное производство работ с их применением. Кроме того, он обязан был прекращать работу кранов при скорости ветра больше 15 м/с.

По версии следствия, 2 сентября 2020 г. специалист не проверил, на месте ли его коллега (курировавший работу кранов был в отпуске). В тот день из-за сильного ветра два крана упали. При этом один из них задел кран другой организации, который тоже упал. Два машиниста ООО "Экс-Кран" получили тяжёлые травмы. Машинист третьего крана серьёзно не пострадал. Сегодня материалы уголовного дела поступили в Центральный районный суд Тюмени.

Кран, падение, Тимофея Кармацкого, Тюмень(2021)|Фото: Прокуратура Тюменской области

Кран, падение, Тимофея Кармацкого, Тюмень(2021)|Фото: Прокуратура Тюменской области

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Теги: строительная площадка, башенные краны, пострадавшие, Экс-кран



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