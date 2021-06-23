Британский эсминец пересек границу РФ у мыса Фиолент – по нему открыли предупредительную стрельбу

Российские военные открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, вторгнувшемуся в российские территориальные воды у мыса Фиолент (Крым, Севастополь). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, около полудня эсминец страны-участницы блока НАТО пересек границу и на три километра углубился в территориальное море у мыса Фиолент, передает РИА Новости. Через несколько минут пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Также предупредительное бомбометание по курсу движения британского судна произвел Су-24М. После этого корабль покинул российскую территорию.