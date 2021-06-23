23 Июня 2021
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Политика
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: На федеральном уровне локдаун не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить полный локдаун не планируется.

Кроме того, по его словам, в Кремле нет информации о том, что эта тема обсуждается в регионах, передает РИА Новости.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун. По его словам, власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.

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Теги: дмитрий песков, локдаун



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