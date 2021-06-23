Песков: На федеральном уровне локдаун не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне вводить полный локдаун не планируется.

Кроме того, по его словам, в Кремле нет информации о том, что эта тема обсуждается в регионах, передает РИА Новости.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун. По его словам, власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.