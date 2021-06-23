Аэропорт Симферополя сообщил о рекордном трафике

Аэропорт Симферополя, несмотря на удары стихии и неблагоприятные прогнозы погоды, продолжает устанавливать исторические рекорды. Так, 19 июня воздушная гавань приняла 268 пассажирских рейсов, ранее трафик не превышал 250 рейсов в сутки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

20 июня суточный пассажиропоток впервые в этом году превысил отметку в 40 тыс. пассажиров. Аналогичные показатели были только в августе и сентябре 2020 года, но в июне такая цифра фиксируется впервые.

Рекорды бьет и маршрутная сеть аэропорта: несмотря на то, что Симферополь не принимает международные рейсы, сетка уже составляет 63 направления.