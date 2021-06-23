Проект рекультивации свалки в Миассе не прошел госэкспертизу

Проект рекультивации свалки в Миассе не прошел государственную экологическую экспертизу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приказом управления утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации рекультивация земельного участка, занятого свалкой, в границах Миасского городского округа, устанавливающее несоответствие представленных материалов экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды", - сообщили в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

Контракт на разработку проекта рекультивации свалки был заключен с ООО "Институт Транснефтегазпроект". Организация выполняла работу за 6,8 млн рублей.