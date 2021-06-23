В Тюменской области уравняли тариф на обращение с ТКО для горожан и садоводов

В Тюменской области садоводы будут платить за обращение с мусором столько же, сколько и другие жители. Изменения утвердил губернатор Александр Моор, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Вступили в силу изменения в закон Тюменской области "О льготных тарифах". Сегодня подписал этот документ. Садоводческие и огороднические товарищества будут платить за обращение с твердыми коммунальными отходами по такому же тарифу, как и все остальные жители региона", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

На последнем заседании депутаты регионального парламента одобрили поправки.

"Если бы мы не внесли изменения, то с 1 июля садоводы рассчитывались бы за вывоз мусора по тем же расценкам, что и другие юридические лица. Это значительно больше. Дачники в основном люди старшего поколения. У них любая копейка на счету. Разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным (для населения), а это около 11 млн рублей в год, будет компенсировать региональный бюджет", - уточнил Моор.