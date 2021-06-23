Градостроительный совет Екатеринбурга пополнился новыми членами

Глава уральской столицы Алексей Орлов утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета, в который теперь включены 26 человек.

Среди новичков: заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин, главный градостроитель филиала ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" Григорий Мазаев и председатель правления свердловского отделения "Союз архитекторов России" Сергей Алейников. Покинул совет председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.

Архитектурно-градостроительный совет будет отвечать за "повышение эффективности принимаемых решений по вопросам реализации градостроительной политики", а также обеспечивать устойчивое развитие городского пространства. Все его решения будут носить рекомендательный характер при обсуждении планов с застройщиками, инвесторами и горожанами.

Напомним, что после ликвидации совета в 2018 г., бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский в сентябре 2020 его реанимировал и утвердил состав из 15 человек.