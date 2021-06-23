Ростуризм рекомендовал отправить в Турцию сначала тех россиян, чьи туры сорвались в прошлом году

Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию россиян, чьи туры были перенесены в прошлом году из-за пандемии.

В сообщении ведомства говорится, что речь идет о туристах, которые приобрели путевки до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений.

Туроператорам напомнили, что они обязаны "обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года" или вернуть средства.

Ранее сообщалось, что возобновление полетов в Турцию "уронило" спрос на российские морские курорты - за неделю падение составило 70 процентных пунктов. Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа.

По итогам года Турцию могут посетить 5 млн туристов из России.