На Среднем Урале увеличится стоимость вывоза мусора

Три оператора Свердловской области увеличивают тариф на вывоз мусора, начиная с 1 июля. В их число вошли: ООО "Компания "Рифей" (Нижний Тагил), ЕМУП "Специализированная автобаза" (Екатеринбург) и ООО "ТБО "Экосервис" (Первоуральск).

"С 1 июля пройдет индексация тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами. Индексация – это метод долгосрочного регулирования тарифов, она проводится ежегодно в плановом режиме. Рост тарифа после проведения индексации составит 3,4%. Для сравнения – фактический уровень инфляции на текущий момент 2021 года составляет 5%", - сообщили в пресс-службе компании "Рифей".

Исполнительный директор компании Федор Потапов также добавил, что тариф индексируется с 1 июля ежегодно, поскольку именно так выстроена система регулирования. При этом размер индексации строго регламентируется федеральным законом. Жители Нижнего Тагила теперь будут платить 720,16 руб. за кубометр (увеличение на 3,4%)

Аналогичная ситуация и в других двух компаниях. Так, в Екатеринбурге стоимость вывоза кубометра увеличится с 474,37 руб. до 579,82 руб. (с учетом НДС), что приравнивается к 22%. Средний показатель у "Экосервиса", чей тариф вырастет на 65 руб. (13%) и составит 489,61 рубля за кубометр.

Напомним, что за год (январь 2021 года к январю 2020) тарифы на вывоз бытового мусора для населения в России в среднем выросли на 4,05%, что выше общего роста цен ЖКУ (3,35%). В результате стоимость вывоза мусора на данный момент отличается для жителей разных регионов в 6,3 раза. Существенно подорожало "обращение с ТКО" и в Свердловской области, превысив прошлогодние показатели на 15%, а повторные осенние замеры неприятно удивили тагильчан, показав превышение по объему.