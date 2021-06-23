23 Июня 2021
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Москва, КПРФ, митинг, шествие, 100-летия Октября, Валерий Рашкин (2017) | Фото: nakanune.ru

Рашкин возглавит московский список КПРФ на выборах в Госдуму

Предвыборный съезд КПРФ определил первую пятерку московского регионального списка партии на выборах в Госдуму. Его возглавит нынешний лидер столичных коммунистов, депутат Госдумы уходящего созыва Валерий Рашкин. Также в число лидеров вошли Сергей Обухов, Денис Парфенов, Николай Зубрилин и Павел Тарасов.

Съезд КПРФ, посвященный предстоящим выборам в Госдуму и местным выборам – с утверждением списков кандидатов и предвыборной программы – проходит в Москве 23-24 июня.

Напомним, ранее стало известно, что в общефедеральной части значатся фамилии директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

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Теги: валерий рашкин, кпрф, съезд, выборы в госдуму



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