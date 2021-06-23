Мариинский прииск, где бастовали шахтеры, стал богаче в два раза

Организация АО «Мариинский прииск», управляющее единственным месторождением изумрудов в России, в два раза увеличило свой уставной капитал. Так сумма увеличилась до 652,2 млн рублей сообщили Накануне.RU в пресс – службе ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех, которой принадлежит прииск.

Сумма была достигнута за счет размещения дополнительных акций в количестве 3 722 235 (Три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести тридцать пять) штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 100% акций дополнительного выпуска было размещено в пользу основного акционера компании — АО «Калининградский янтарный комбинат». Оплата дополнительных акций АО «Мариинский прииск» осуществлена имуществом.

"В результате дополнительного выпуска размер уставного капитала компании был увеличен за счет имущественного взноса основного акционера – Калининградского янтарного комбината. В качестве имущественного взноса на баланс Мариинского прииска были переданы драгоценное сырье, доли в имущественном комплексе, а также права требования к ООО «Мариинская холдинговая компания». Докапитализация компании через дополнительную эмиссию акций позволит стабилизировать финансово-экономическое положение предприятия, а также приступить к реализации инвестиционных проектов, которые позволят обеспечить наиболее полное освоение запасов месторождения и достижение прибыльности предприятия. Первым из них станет технический проект на отработку балансовых запасов Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения подземным способом, а второй – вовлечение и переработку руд изумрудно-бериллиевого месторождения, сформированного на территории Малышевского городского округа", — рассказал генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

Отметим, что в 2020 году сотрудники шахты в поселке Малышева были готовы объявить забастовку. Рабочим два месяца не платили зарплату. В итоге ситуацию удалось стабилизировать