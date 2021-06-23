Российские регионы получат еще 4 миллиона доз вакцины "Спутник Лайт"

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину до 25 июня внести в правительство проект распоряжения о поставке в регионы еще не менее 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт".

Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник Лайт" планируется применять для платной вакцинации иностранцев, в том числе иностранных рабочих, а также для ревакцинации, кроме того, ее рекомендуют вводить студентам, поскольку они менее восприимчивы к коронавирусу.