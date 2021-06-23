23 Июня 2021
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Затопление Ялты (2021) | Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение

В Крыму вновь прогнозируют сильные ливни, град и ветер. Как сообщает МЧС республики, штормовое предупреждение действует со второй половины дня среды до пятницы.

Местных жителей и туристов просят не парковать автомобили под деревьями, не находиться и не парковать автотранспорт возле рекламных щитов, не гулять у моря.

Ранее стало известно, что Крыму понадобится около 5,5 млрд руб. на восстановление улиц в населенных пунктах полуострова.

Роспотребнадзор из-за плохого качества воды рекомендовал прекратить на семь дней прием туристов на курортах Ялты. В ведомстве не исключают риски возникновения острых кишечных инфекций. Глава Крыма Сергей Аксенов при этом усомнился, что закрыть курорты реально.

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Теги: крым, штормовое предупреждение, ливни



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