Застройщик берега Шарташа предложил включить в проектную группу логопарка протестующих

Накануне на окраине Екатеринбурга состоялась встреча активистов, защищающих экологию озера Шарташ, на берегу которого корпорация ЕТТ строит логопарк. На мероприятии присутствовал представитель застройщика Екатеринбургского транспортного терминала и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как рассказали корреспонденту Накануне.RU активисты,основной итог встречи - это обещание застройщика включить нескольких активистов в проектную группу "Уральского ТЛЦ".

Мероприятие было организовано после того, как в социальных сетях появились кадры того, как экскаваторы кидают землю в водоем. Засыпка пруда велась в связи со стройкой места для будущего хранения фур.

В ходе трехчасового разговора жители в очередной раз просили застройщика показать проектно-сметную документацию и разрешение на строительство. Этих документов, со слов активистов, не было предоставлено. Также не получил ответа и вопрос протестующих о том, была ли проведена экологическая экспертиза АВОС перед стартом работ.

Отвечая на вопрос о том, зачем пруд засыпают землей, представитель застройщика отметил, что был лишь снят верхний грунт и затем вся площадка будет выравнена.

В свою очередь свердловский омбудсмен предложила в течение трех дней собирать пожелания жителей насчет будущего объекта. Также стало известно, что для последующего урегулирования ситуации планируется организация встречи мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с активистами.

Сама Татьяна Мерзлякова на момент публикации не смогла прокомментировать ситуацию нашему изданию.

Напомним, что протесты жителей начались еще в апреле. Люди опасаются, что в рамках реализации проекта в районе ухудшится качество питьевой воды, будут вырублены деревья и снесены дома. На днях жители поселка Калиновский также записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями.