Застройщик берега Шарташа предложил включить в проектную группу логопарка протестующих

23 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Вырубки под стройку логопарка в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Застройщик берега Шарташа предложил включить в проектную группу логопарка протестующих

Накануне на окраине Екатеринбурга состоялась встреча активистов, защищающих экологию озера Шарташ, на берегу которого корпорация ЕТТ строит логопарк. На мероприятии присутствовал представитель застройщика Екатеринбургского транспортного терминала и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как рассказали корреспонденту Накануне.RU активисты,основной итог встречи - это обещание застройщика включить нескольких активистов в проектную группу "Уральского ТЛЦ".

Мероприятие было организовано после того, как в социальных сетях появились кадры того, как экскаваторы кидают землю в водоем. Засыпка пруда велась в связи со стройкой места для будущего хранения фур.

В ходе трехчасового разговора жители в очередной раз просили застройщика показать проектно-сметную документацию и разрешение на строительство. Этих документов, со слов активистов, не было предоставлено. Также не получил ответа и вопрос протестующих о том, была ли проведена экологическая экспертиза АВОС перед стартом работ.

Отвечая на вопрос о том, зачем пруд засыпают землей, представитель застройщика отметил, что был лишь снят верхний грунт и затем вся площадка будет выравнена.

В свою очередь свердловский омбудсмен предложила в течение трех дней собирать пожелания жителей насчет будущего объекта. Также стало известно, что для последующего урегулирования ситуации планируется организация встречи мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с активистами.

Сама Татьяна Мерзлякова на момент публикации не смогла прокомментировать ситуацию нашему изданию.

Напомним, что протесты жителей начались еще в апреле. Люди опасаются, что в рамках реализации проекта в районе ухудшится качество питьевой воды, будут вырублены деревья и снесены дома. На днях жители поселка Калиновский также записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: логопарк, Шарташ, протест, Татьяна Мерзлякова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.06.2021 09:45 Мск Жители Екатеринбурга призвали Путина остановить стройку ТЛЦ у Шарташа
Ранее 21.04.2021 15:45 Мск Противники строительства логопарка на Шарташе массово протестовали у стен мэрии Екатеринбурга


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети