Алексей Текслер потребовал от глав усилить контроль за ограничениями, введенными из-за COVID-19

В Челябинской области усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение главам муниципалитетов дал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Специалисты говорят о большом количестве случаев бессимптомного течения болезни. О росте заболеваемости среди молодежи. В этой связи особое внимание следует уделить контролю соблюдения противоэпидемических мер в общественных местах. В последнее время люди расслабились, большинство наших граждан пренебрегают элементарными мерами защиты. Масочный режим практически не соблюдается в общественном транспорте, во многих учреждениях и торговых организациях почти не следят за соблюдением социальной дистанции, уже не всегда встретишь санитайзеры. Коллеги, это просто недопустимо", - отметил на совещании глава региона.

По словам Алексея Текслера, есть основания говорить о начале "третьей волны" заболеваемости коронавирусом. В Челябинской области фиксируется рост новых случаев коронавируса, увеличено число ковидных коек. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах, в том числе масочного режима.

Победить пандемию коронавируса можно только выработкой коллективного иммунитета. Поэтому губернатор поставил задачу увеличить темпы вакцинации. Необходимо продолжить вакцинацию в ТРК, садовых товариществах, вузах, на предприятиях. Алексей Текслер на своем примере показал необходимость вакцинации. 21 июня он поставил прививку от коронавирусной инфекции.

"Вакцинация – это в первую очередь ответственность перед теми людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей, перед близкими. Важно понимать, что во многом от нас зависит эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы видим, что ежедневно фиксируют все больше заражений. Противопоставить росту заболеваемости мы можем только вакцинацию. Важно, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Призываю всех и каждого, кто еще не вакцинировался, даже если вы переболели, пройти вакцинацию. Крайне важно, чтобы в нашем регионе была благополучная эпидобстановка, и это зависит только от нас", - отметил глава региона после вакцинации.

Губернатор призвал глав городов и районов последовать его примеру и поставить прививку, если они этого еще не сделали. За высокие темпы вакцинации муниципалитеты будут поощрять. Они смогут получить финансовую поддержку или преференции относительно ограничительных мер. Территориям, где уровень вакцинации жителей будет более 60%, присвоят статус территорий, свободных от ковида.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер предложил ввести дополнительный выходной день для южноуральцев, поставивших прививку от COVID-19. Инициативу губернатора поддержали уже многие предприятия. Например, выходной после каждого этапа вакцинации смогут взять работники Магнитогорского металлургического комбината.

"За минувший год мы многому научились, выработали мероприятия, которые доказали свою эффективность в профилактике коронавируса. Но главное, сегодня у нас на вооружении есть то, чего не было в первую волну пандемии, – это вакцина и возможность вакцинироваться. Другого, более эффективного пути борьбы с этой инфекцией не существует", – считает генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Подписал приказ о дополнительных мерах стимуляции сотрудников к вакцинации и руководитель промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко. Работники, которые привились от коронавирусной инфекции, получат дополнительно два выходных дня. Воспользоваться ими можно как после каждого этапа вакцинации, так и в любое время до конца 2021 года.

"Уже второй год весь мир проходит реальное испытание коронавирусом COVID-19. Окончание пандемии возможно только по факту достижения коллективного иммунитета – это когда большинство из нас либо переболеет, либо будет вакцинировано. Вакцинация дело сугубо добровольное. Я привился в 2020 году, также вакцинированы моя мама, супруга, старшая дочь. Призываю всех нерешительных вступить в наш клуб обладателей антител к COVID-19 методом прививки, а не дожидаться болезни", - подчеркнул Валерий Бондаренко.

Муниципалитеты уже отреагировали на поручение главы региона. Глава Челябинска Наталья Котова поручила возобновить дезинфекцию общественных пространств и усилить проверки масочного режима. Также на входах в ТРК снова начнут раздавать бесплатные маски.

"Просьба возобновить обработку дезинфицирующими средствами общественных пространств, многоквартирных домов, дворовых территорий, остановочных комплексов. С учетом увеличения числа заболевших коронавирусом и ухудшения ситуации санитарную обработку проводить не менее 2–3 раз в неделю. Отчет о проделанной работе представлять ежедневно", — поручила Наталья Котова своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.

В общественном транспорте Челябинска начали устанавливать рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха. Это позволит снизить риск заражения ковидом пассажиров и кондукторов.

В Магнитогорске также усилен контроль за соблюдением масочного режима и санитарно-эпидемиологических норм.

"Межведомственные группы, сотрудники полиции ежедневно проверяют торговые объекты и организации. Внимание уделяют, прежде всего, ношению масок (их должны использовать и сотрудники, и посетители), соблюдению социальной дистанции, наличию антисептиков. Контрольные мероприятия проходят в городе в ежедневном режиме с мая 2020 года. И каждый раз списки нарушителей пополняются новыми именами. Довольно часто правила игнорируют как сами жители, так и организации, предприятия, причем есть среди них небольшие магазины и крупные ТРК, которые каждый день посещают сотни человек", - сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии напомнили, что, игнорируя правила, жители лишь способствуют увеличению скорости распространения инфекции.

В Челябинской области ограничивается проведение массовых мероприятий. Уже принято решение об отмене Ильменского и Бажовского фестивалей, областного Сабантуя в Троицке и Бушуевского фестиваля в Златоусте. Отменяются мероприятия и в муниципалитетах. Так, из-за роста заболеваемости отменили празднование Дня города в Магнитогорске и Нязепетровске.

"В случае нарушений при проведении мероприятий совместно с Роспотребнадзором будем закрывать учреждения, где эти меры не соблюдаются. Также мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета. Прошу Роспотребнадзор осуществлять контроль и информировать о выявленных нарушениях", - подчеркнул Алексей Текслер.