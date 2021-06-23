23 Июня 2021
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Сергей Шойгу на внеплановой проверке военкомата в Москве (2021) | Фото: zen.yandex.ru / &#128065;&#65039;SoberView&#128065;&#65039;

"Что требовать от граждан, если сами нарушаете?" Екатеринбургский общественник возмутился безмасочным режимом министра обороны Шойгу

Екатеринбургский общественник Андрей Щукин высказался по поводу поводу недавнего посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу московского военкомата. Конкретно Щукин обратил внимание на отсутствие маски у проверяющего, припомнив недавнюю смерть от коронавируса сестры министра, депутата Госдумы Ларисы Шойгу.

"Казалось бы, умерла сестра, должен показывать пример, как себя обезопасить, но нет... В таком случае вопрос, что вы требуете от граждан, если сами нарушаете элементарные правила поведения в обществе? Политика двойных стандартов. Лицемерие", - заявил общественник.

Сергей Шойгу на внеплановой проверке военкомата в Москве(2021)|Фото: zen.yandex.ru / 👁️SoberView👁️

Щукин сообщил, что написал обращение в Московскую военную прокуратуру с целью проверки ненадлежащих действий со стороны министра обороны, однако в ответ ему пришел официальный отказ с рекомендацией направить обращение в Генеральную военную прокуратуру.

(2021)|Фото: facebook.com/shchukin.andryusha

"Как итог, моя жалоба направлена не по подведомственности, а в само Минобороны России , чтобы какой-нибудь клерк выдал мне очередную отписку, как его начальник нарушает закон! Нет, я такое поведение не могу стерпеть, поэтому завтра подаю административное исковое заявление на Московскую городскую прокуратуру в части обжалования ненадлежащего ответа, а по сути бездействия прокуратуры", - заявил Щукин.

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Теги: Минобороны, Шойгу, маска, Щукин, иск



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