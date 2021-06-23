23 Июня 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов, турне по Ямалу (2020) | Фото: yanao.ru

А что со старыми обещаниями? Губернатор Ямала анонсировал новую поездку по региону

Глава Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал новую поездку по округу. Она состоится в августе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Из пилотного проекта поездка стала доброй эффективной традицией. Все руководители направлений находятся также в поездке, удаётся посмотреть всю картинку. Август – тот месяц, когда можно подвести итоги короткого строительного сезона. В 2020 г. мне не хватало встреч с жителями", - сказал Дмитрий Артюхов.

А в ближайшее время губернатор полетит в труднодоступные населённые пункты округа, куда можно добраться только на вертолёте.

Напомним, одним из главных обещаний объезда 2019 г. было ударить по бездорожью. 2020 г. глава Ямала даже объявлял Годом дорог. Власти планировали отремонтировать 400 км трасс. Но по многим объектам работы пришлось перенести, и эксперты заговорили о провале артюховской кампании. Подтверждением чему стало и то, что во время прошлогоднего объезда жители региона буквально засыпали Instagram губернатора жалобами на разбитые участки. Больше всего жалоб поступило на участок Пуровск - Коротчаево. А певица Слава, побывав на гастролях в Надыме и Новом Уренгое, рассказала, что пока она ехала из Уренгоя в Надым, у нее "три раза вылетел позвоночник и влетел обратно".

Дмитрий Артюхов, дорога Салехард-Надым(2020)|Фото: yanao.ru

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Теги: Дмитрий Артюхов, поездка



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