23 Июня 2021
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Экономика В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы в Госдуму в 2021 году обойдутся в два раза дороже, чем в 2016-м

Центральная избирательная комиссия России утвердила схему распределения средств, выделенных из федерального бюджета и резервного фонда правительства на проведение выборов в Госдуму.

Напомним, ранее ЦИК приняла решение провести трехдневные выборы – с 17 по 19 сентября.

По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, 16,6 млрд руб. уже поступили из федерального бюджета на счет ЦИК. Еще 4,8 млрд руб. будут выделены из резервного фонда правительства на соблюдение санитарно-эпидемических мер при проведении голосования. Таким образом, общий бюджет выборов составит 21,4 млрд руб. "Таких средств ЦИК никогда не получала. Деньги большие, они требуют ответственности, экономного расходования", - отметил Булаев на заседании ЦИК, добавив, что большая часть средств, как обычно, пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий.

Отметим, что предыдущие выборы в Госдуму – в 2016 году – обошлись в два раза дешевле. Тогда ЦИК просила на проведение голосования 15 млрд руб., но Минфин был готов выделить только 10 млрд руб. В итоге было потрачено 10,3 млрд руб. В 2011 году выборы в Госдуму обошлись в 7 млрд руб.

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Теги: выборы в госдуму, бюджет, трехдневное голосование, цик



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