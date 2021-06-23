Глава ФСБ: Террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов

Террористы занимаются вербовкой молодежи в чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны игр с имитацией терактов, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Таким образом экстремисты занимаются вербовкой молодых людей в ряды запрещеннных организаций, пояснил он.

По словам главы ФСБ, молодые люди находятся в группе риска, так как более подвержены психологической обработке, которую исламисты ведут в чатах популярных компьютерных игр, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Госдуме прозвучали предложения о запрете анонимности в интернете и создании системы по отслеживанию предполагаемых террористов через поисковые запросы. Инициаторами идей стали соответственно спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Госдумы Антон Горелкин, они высказались после трагедии в одной из школ Казани.