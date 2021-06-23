23 Июня 2021
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лагерь, Звездочка, Озерск, (2017) | Фото: пресс-служба администрации Озерска

Детские лагеря вынуждены подключаться к программе кешбэка через турфирмы, это делает путевки дороже - СФ

В Совете Федерации сегодня озвучили проблему, возникшую у стационарных детских загородных лагерей при подключении к программе детского туристического кешбэка.

По словам главы комитета СФ по науке и образованию Лилии Гумеровой, опрос в 62 регионах показал, что из 1200 лагерей, подключенных к программе, только 170 подключились сами. Сенатор отметила, что в детских лагерях нет системных администраторов, которые могли бы справиться с инструкцией на 30 страниц, да и интернет есть далеко не в каждом загородном лагере.

В итоге лагеря вынуждены подключаться к программе через туроператоров, а это отражается на стоимости путевок. Сейчас сенаторы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой продлить регистрацию в программе для лагерей, а также рассмотреть возможность автоматического подключения детских загородных организаций напрямую к программе.

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Теги: детский туристический кешбэк, детский лагерь, совет федерации



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