Ежедневная статистика covid-зараженных в Свердловской области переступила порог в 180 случаев

Количество новых случаев заражения на территории Свердловской области достигло 183, 68 из которых являются жителями Екатеринбурга. Общее число фиксируемых случаев составляет 92 тыс. 291, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

367 человек находится в тяжелом состоянии, 208 наблюдаются в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 156 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 1 тыс. 877 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Общее число смертей в регионе среди covid-зараженных достигло сегодня 3 тыс. 725, включая 16 случаев, зафиксированных накануне.

При этом 174 свердловчанина уже оправились от болезни и пополняют позитивную статистику до 86 тыс. 44 человек.

По неофициальным оценкам, большинство заболевших в третью волну свердловчан могли получить "индийский" вариант вируса. Ранее специалист ассоциации "МедЛабЭксперт" Александр Соловьев отметил в диалоге с Накануне.RU, что промедление с введением ограничительных мер в регионе определенно скажется на заболеваемости. Так, если в ближайшую неделю люди не пересмотрят свои действия относительно эпидемиологической ситуации, то количество новых случаев заболевания будет удваиваться как минимум каждые восемь дней, а в наиболее худшем варианте – каждые четыре дня.