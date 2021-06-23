Как учились – так и выпустились: всероссийский выпускной пройдет в онлайн-формате

Всероссийский выпускной пройдет в этом году в онлайн-формате 25 июня, его уже анонсировало Минпросвещения.

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Еще месяц назад федеральное ведомство во главе с министром Сергеем Кравцовым было нацелено на проведение очных выпускных, но ситуация быстро изменилась, поэтому на фоне третьей волны эпидемии мероприятие, как и в прошлом году, пройдет онлайн.

Теперь поздравление от Кравцова анонсировано в онлайн-выпускном. Также ожидаются поздравления педагогов, звезд кино и эстрады, "творческие подарки".

Ранее стало известно об отмене всероссийского выпускного бала в Кремлевском дворце.