23 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
Драка китайского и африканского рабочих в Сьерра-Леоне (2021) | Фото: baijiahao.baidu.com

В Китае сообщили об увольнении сотрудников, подравшихся с африканцами в Сьерра-Леоне

Седьмое управление Китайских железных дорог (дочернее предприятие КЖД) прокомментировало драку на своём объекте в Сьерра-Леоне.

В начале июня на строительной площадке произошёл конфликт между китайскими работниками и местными служащими. Причины стычки неизвестны, однако опубликованное видео свидетельствует, что китаец после эмоционального разговора выбил из рук африканца папку с документами, а затем набросился на него с палкой. Ролик разошёлся по соцсетям, где очень быстро стал вирусным и дал повод обвинить Пекин в неподобающем поведении на Чёрном континенте.

Вичат-канал "Телу синьвэнь" ("Железнодорожные новости") сообщает, что компания назвала произошедшее единичным несчастным случаем и назвала поведение своих работников неприемлемым. Сообщается, что сотрудники, участвовавшие в драке, были уволены. Седьмое управление Китайской железной дороги призвало работников соблюдать законы страны пребывания и не допускать повторения подобных инцидентов.

В августе прошлого года обвинения в неподобающем отношении к местным жителям высказывались послу КНР в Кирибати, прошедшему по спинам лежащих на земле местных жителей. Позже, однако, выяснилось, что дипломат участвовал в традиционном ритуале манеаба, которым полинезийцы встречают дорогих гостей. Поэтому меры взыскания к нему не применялись.

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Теги: Китай, Сьерра-Леоне, Африка



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