Защита Ефремова просит смягчить наказание из-за психического расстройства у актера

Защита актера Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП в центре Москвы.

По мнению адвокатов, смягчающие вину обстоятельства учли не полностью: актер занимался благотворительностью, принес извинения родным погибшего, а также выплатил им более 4,5 миллиона рублей компенсации.

Также юристы сообщили, что у Ефремова развилось расстройство психики, а также он страдает алкогольной зависимостью, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.

После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.