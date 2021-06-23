23 Июня 2021
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Общество В России
(2011) | Фото: canoe.ca

Закон о запрете трэш-стримов направлен в правительство, в Госдуму его внесут в июле

Законопроект о запрете трэш-стримов в сети готов, он направлен в правительство и другие заинтересованные органы на одобрение. В июле авторы планируют внести его в Госдуму, рассмотрение начнется в осеннюю сессию, рассказал один из соавторов документа, сенатор Алексей Пушков.

Ранее сенатор предлагал также ввести в Уголовный кодекс отдельную статью с ответственностью за трэш-стримы. "Иногда высказывается мнение, что не нужно дополнительного законодательства. Но это не вполне так. Наша задача – предупредить совершение преступлений. Со времени нашего прошлого обсуждения произошла еще одна смерть – в Смоленске. В ходе дискуссий наметилось два направления работы. Дополнение существующих статей УК и КоАП. И введение самостоятельной статьи в УК с признаками преступления. Нужно выделить трэш-стримы в отдельный состав, поскольку невозможно подвести их под существующие статьи, например, хулиганство. Именно такой реакции от нас ждет общество", - говорил Пушков.

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Теги: трэш-стрим, алексей пушков, запрет, блокировка, штрафы



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2021 10:49 Мск Сенаторы предложили ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за трэш-стримы


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