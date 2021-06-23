Закон о запрете трэш-стримов направлен в правительство, в Госдуму его внесут в июле

Законопроект о запрете трэш-стримов в сети готов, он направлен в правительство и другие заинтересованные органы на одобрение. В июле авторы планируют внести его в Госдуму, рассмотрение начнется в осеннюю сессию, рассказал один из соавторов документа, сенатор Алексей Пушков.

Ранее сенатор предлагал также ввести в Уголовный кодекс отдельную статью с ответственностью за трэш-стримы. "Иногда высказывается мнение, что не нужно дополнительного законодательства. Но это не вполне так. Наша задача – предупредить совершение преступлений. Со времени нашего прошлого обсуждения произошла еще одна смерть – в Смоленске. В ходе дискуссий наметилось два направления работы. Дополнение существующих статей УК и КоАП. И введение самостоятельной статьи в УК с признаками преступления. Нужно выделить трэш-стримы в отдельный состав, поскольку невозможно подвести их под существующие статьи, например, хулиганство. Именно такой реакции от нас ждет общество", - говорил Пушков.