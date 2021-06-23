23 Июня 2021
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Общество Свердловская область
коллаж, теневая экономика, серая зона, рубль (2018) | Фото: Накануне.RU

Инженер из Екатеринбурга выиграл 2 миллиона рублей, купив чай "Принцесса Нури"

39-летний житель Екатеринбурга, выпускник факультета радиотехники Уральского федерального университета Руслан Ганиев выиграл 2 млн руб., купив чай. Промоакция длилась с 1 декабря 2020 г. по 31 мая 2021 и обещала баллы для обмена на гарантированные подарки и главный приз - 2 млн руб. на покупку квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе группы компаний "Орими", победу инженеру принесла пачка чая "Высокогорный" – самого популярного сорта в ассортиментной линейке бренда. Увидев на упаковке условия акции, екатеринбуржец впервые в жизни решил попытать удачу в лотерее и загрузил промокод на официальный сайт. При этом выигрыш пришелся как нельзя кстати, ведь совсем недавно семья Ганиевых приобрела в ипотеку квартиру.

"Всего в промо кампании приняли участие 240 тыс. человек, было загружено 534 тыс. 813 кодов. Екатеринбург участвовал наиболее активно: жители столицы Урала загрузили на сайт 20 тыс. 425 промокодов. Для сравнения: в Москве этот показатель был всего на 2 тысячи больше", - рассказали в пресс-службе.

Торжественное награждение состоится 26 июня в гипермаркете "Максидом". На церемонию награждения победитель планирует приехать с семьей. Помимо сертификата, Руслана Ганиева также ждут подарки от бренда "Принцесса Нури" и от гипермаркета товаров для дома и строительства "Максидом". Для всех, кто в этот день посетит гипермаркет, также приготовлены сюрпризы и подарки.

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Теги: Максидом, выигрыш, акция, чай Принцесс Нури



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