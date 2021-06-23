СФ принял отставку сенатора Королева, попавшего в скандальное ДТП в Липецке

Совет Федерации принял отставку сенатора от Липецкой области, экс-главы этого региона Олега Королева. Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании палаты.

Напомним, в мае этого года в соцсетях и СМИ появились кадры с автомобилем Королева, неадекватно разъезжавшим по улицам Липецка. Машина наехала на дорожный знак, выезжала на встречку. Сообщалось также, что Королева остановила полиция и он отказался проходить освидетельствование на предмет алкоголя в организме.

Сам же он потом озвучил такую версию: за рулем стало плохо, чтобы никому не помешать, Королев съехал на обочину и попросил помощи у полицейских.

До выяснения всех обстоятельств Королев отказался от членства в "Единой России", причем сообщил об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Затем выяснилось, что проверкой инцидента занялась полиция.