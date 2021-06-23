Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля - 2021» открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Сегодня, 23 июня, состоялось открытие межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля - 2021" в Алтайском крае, передает корреспондент Накануне.RU. Форум стартовал на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе, в его работе принял участие глава региона Виктор Томенко.

Как сообщается на официальном портале Алтайского края, Виктор Томенко подчеркнул, что в этом году алтайские крестьяне весь комплекс весенних полевых работ провели в оптимальные агротехнические сроки. Яровой сев выполнен на 4,5 миллиона гектаров. Он отметил, что хозяйства Алтайского края в последние годы активно инвестируют средства в техническое перевооружение сельского хозяйства. Начиная с 2018 года на эти цели в регионе было направлено 27 миллиардов рублей, в том числе почти 11 миллиардов рублей в прошлом году и порядка 4 миллиардов рублей - с начала 2021 года.

По итогам прошлого года Алтайский край стал лидером в Сибири по покупке техники на льготных условиях федерального лизинга, вложив по этой линии в переоснащение более 1 миллиарда рублей. Масштабное инвестирование стало возможным во многом благодаря господдержке, инструментам льготного лизинга, инициированного государством.

"Форум призван к тому, чтобы дать людям возможность встречаться, демонстрировать свои новые разработки, достижения и в плане обновления техники, оборудования, и в плане разработки совершенствования новых технологических приемов ведения различных направлений сельского хозяйства. Это возможность установить прямые взаимоотношения, продвинуть свою продукцию и узнать что-то новое. Надеюсь, что эти главные цели и задачи будут достигнуты", - сказал Виктор Томенко.

Также губернатор отметил, что сейчас все большее значение играет цифровая экономика, развитие цифровой среды.

"Все больше появляется умных технологий, умного оборудования, которое основано на использовании искусственного интеллекта, на разработках цифровой экономики, которые в настоящее время семимильными шагами развиваются в регионах нашей страны, в том числе в сельском хозяйстве. Некоторые направления такой работы в Алтайском крае уже становятся повседневной реальностью. Я думаю, за этим будущее", - сказал Виктор Томенко.