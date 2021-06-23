23 Июня 2021
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Экономика Алтайский край
виктор томенко, алтайский край (2021) | Фото: altairegion22.ru

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля - 2021» открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Сегодня, 23 июня, состоялось открытие межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля - 2021" в Алтайском крае, передает корреспондент Накануне.RU. Форум стартовал на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе, в его работе принял участие глава региона Виктор Томенко.

Как сообщается на официальном портале Алтайского края, Виктор Томенко подчеркнул, что в этом году алтайские крестьяне весь комплекс весенних полевых работ провели в оптимальные агротехнические сроки. Яровой сев выполнен на 4,5 миллиона гектаров. Он отметил, что хозяйства Алтайского края в последние годы активно инвестируют средства в техническое перевооружение сельского хозяйства. Начиная с 2018 года на эти цели в регионе было направлено 27 миллиардов рублей, в том числе почти 11 миллиардов рублей в прошлом году и порядка 4 миллиардов рублей - с начала 2021 года.

виктор томенко, алтайский край(2021)|Фото: altairegion22.ru

По итогам прошлого года Алтайский край стал лидером в Сибири по покупке техники на льготных условиях федерального лизинга, вложив по этой линии в переоснащение более 1 миллиарда рублей. Масштабное инвестирование стало возможным во многом благодаря господдержке, инструментам льготного лизинга, инициированного государством.

виктор томенко, алтайский край(2021)|Фото: altairegion22.ru

"Форум призван к тому, чтобы дать людям возможность встречаться, демонстрировать свои новые разработки, достижения и в плане обновления техники, оборудования, и в плане разработки совершенствования новых технологических приемов ведения различных направлений сельского хозяйства. Это возможность установить прямые взаимоотношения, продвинуть свою продукцию и узнать что-то новое. Надеюсь, что эти главные цели и задачи будут достигнуты", - сказал Виктор Томенко.

Также губернатор отметил, что сейчас все большее значение играет цифровая экономика, развитие цифровой среды.

виктор томенко, алтайский край(2021)|Фото: altairegion22.ru

"Все больше появляется умных технологий, умного оборудования, которое основано на использовании искусственного интеллекта, на разработках цифровой экономики, которые в настоящее время семимильными шагами развиваются в регионах нашей страны, в том числе в сельском хозяйстве. Некоторые направления такой работы в Алтайском крае уже становятся повседневной реальностью. Я думаю, за этим будущее", - сказал Виктор Томенко.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: форум, день сибирского поля, виктор томенко



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