На Кубани ввели обязательную вакцинация для работников туротрасли

Обязательная вакцинация от коронавируса работников туристической отрасли и ряда других сфер вводится в Краснодарском крае.

Как сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора, руководители организаций должны организовать прививку не менее 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 23 июля, вторым — до 23 августа.

В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники образовательных и транспортных организаций, сферы общественного питания и бытового обслуживания.

Напомним, сообщалось, что сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений, которые не привились и заразились коронавирусом, будут лишать премий и надбавок до конца года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал главам компаний туристической и санаторно-курортной сфер провести вакцинацию 100% своих сотрудников от коронавируса (за исключением тех, кто имеет медотвод).