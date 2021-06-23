На Среднем Урале разыскивают ребенка, который должен был отправиться к отцу во Францию еще в 2019 году

23 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Розыск несовершеннолетнего (2021) | Фото: пресс-служба ФССП России по Свердловской области

На Среднем Урале разыскивают ребенка, который должен был отправиться к отцу во Францию еще в 2019 году

Главное управление ФССП России по Свердловской области объявило о розыске несовершеннолетнего Антона 4.05.2011 г.р., который по решению суда должен был еще в 2019 г. вернуться к отцу во Францию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в настоящее время ребенок может проживать с матерью, которая от правоохранителей не скрывается и в розыск не объявлена.

Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, просьба обращаться в межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области: 8 (343) 362 28 19, 8 (343) 362 27 99.

Розыск несовершеннолетнего(2021)|Фото: пресс-служба ФССП России по Свердловской области

Напомним, что в 2019 г. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрел гражданский иск 44-летнего француза Жана-Кристофа Дюмона к его 40-летней супруге Татьяне. Иностранец утверждал, что екатеринбурженка похитила их сына и сбежала на родину. При этом Татьяна утверждает, что супруг сам настоял на разводе и опеке над ребенком со стороны матери. По общей договоренности мальчик мог свободно летать к отцу на каникулах, что обсуждалось, в том числе, и после приезда матери с сыном обратно на Средний Урал.

Татьяна считает, что бывший супруг таким образом решил избежать крупной единоразовой выплаты в виде материальной помощи по законам Франции, которую мужчина должен осуществить, если первым подает на развод. Однако, в случае если развод наступает вследствие проступка жены, выплачивать ничего не требуется. С 2018 г. мужчина не поддерживает материально своего ребенка, а после решения суда о возвращении мальчика к отцу, француз сразу же покинул Россию, не дождавшись дня рождения сына, который наступал через два дня.

Более того, по мнению россиянки, суд не учел показания ее ребенка и заключение Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, где значится, что мальчику будет лучше с мамой. Да и при вынесении решения суд руководствовался положениями "Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей", что, по мнению Татьяны, не имело отношения именно к их делу, поскольку изначально ее супруг сам был не против переезда жены и ребенка в Россию. Жительница Екатеринбурга подала апелляцию.


add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Франция, розыск, ребенок, несовершеннолетний, мать, отец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети