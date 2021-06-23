На Среднем Урале разыскивают ребенка, который должен был отправиться к отцу во Францию еще в 2019 году

Главное управление ФССП России по Свердловской области объявило о розыске несовершеннолетнего Антона 4.05.2011 г.р., который по решению суда должен был еще в 2019 г. вернуться к отцу во Францию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в настоящее время ребенок может проживать с матерью, которая от правоохранителей не скрывается и в розыск не объявлена.

Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, просьба обращаться в межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области: 8 (343) 362 28 19, 8 (343) 362 27 99.

Напомним, что в 2019 г. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрел гражданский иск 44-летнего француза Жана-Кристофа Дюмона к его 40-летней супруге Татьяне. Иностранец утверждал, что екатеринбурженка похитила их сына и сбежала на родину. При этом Татьяна утверждает, что супруг сам настоял на разводе и опеке над ребенком со стороны матери. По общей договоренности мальчик мог свободно летать к отцу на каникулах, что обсуждалось, в том числе, и после приезда матери с сыном обратно на Средний Урал.

Татьяна считает, что бывший супруг таким образом решил избежать крупной единоразовой выплаты в виде материальной помощи по законам Франции, которую мужчина должен осуществить, если первым подает на развод. Однако, в случае если развод наступает вследствие проступка жены, выплачивать ничего не требуется. С 2018 г. мужчина не поддерживает материально своего ребенка, а после решения суда о возвращении мальчика к отцу, француз сразу же покинул Россию, не дождавшись дня рождения сына, который наступал через два дня.

Более того, по мнению россиянки, суд не учел показания ее ребенка и заключение Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, где значится, что мальчику будет лучше с мамой. Да и при вынесении решения суд руководствовался положениями "Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей", что, по мнению Татьяны, не имело отношения именно к их делу, поскольку изначально ее супруг сам был не против переезда жены и ребенка в Россию. Жительница Екатеринбурга подала апелляцию.



