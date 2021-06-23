Актер Егор Бероев сравнил запреты для непривитых людей с Холокостом

Актер Егор Бероев накануне жестко высказался об ограничительных мерах, которые вводятся в некоторых регионах для людей без прививки от коронавируса. Выступая на вручении премии "ТЭФИ – Летопись победы", Бероев, вышедший на сцену с желтой звездой Давида на пиджаке, заявил, что не прививался от коронавируса. "Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком", - цитирует Бероева Telegram-канал "Расстрига". Артист сравнил антипрививочников с евреями, которых преследовали нацисты.

"Как мы, потомки победителей, могли это допустить?", - спросил Бероев. Он призвал не допустить "сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых".