23 Июня 2021
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Общество Москва
Прямая линия, Егор Бероев (2019) | Фото: youtube.com

Актер Егор Бероев сравнил запреты для непривитых людей с Холокостом

Актер Егор Бероев накануне жестко высказался об ограничительных мерах, которые вводятся в некоторых регионах для людей без прививки от коронавируса. Выступая на вручении премии "ТЭФИ – Летопись победы", Бероев, вышедший на сцену с желтой звездой Давида на пиджаке, заявил, что не прививался от коронавируса. "Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком", - цитирует Бероева Telegram-канал "Расстрига". Артист сравнил антипрививочников с евреями, которых преследовали нацисты.

"Как мы, потомки победителей, могли это допустить?", - спросил Бероев. Он призвал не допустить "сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых".

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Теги: егор бероев, антипрививочники, холокост



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