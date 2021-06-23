23 Июня 2021
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Памятник Степану Чумпину в Кушве (2021) | Фото: Борис Жевлаков

Во ВГОКе после вмешательства прокуратуры рассказали, когда восстановят доступ к памятнику Чумпину

Представители Высокогорского горно-обогатительного комбината рассказали о сроках полного восстановления проезда к памятнику вогулу Степану Чумпину в Кушве.

Проезд к исторической реликвии 1826 года возведения обещали восстановить к концу июля. Также руководство комбината в ответе на официальный запрос Накануне.RU опровергло угрозу ликвидации памятника сподвижника Василия Татищева. В комбинате добавили, что перекрытия осуществлялись для того, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности и для недопущения получения травм жителями.

"По состоянию на 18 июня ведение земляных работ на участке прекращено. Ведется демонтаж оборудования", - добавил генеральный директор ВГОК Дмитрий Рыбакин.

Ранее прокуратура вынесла представление мэру Кушвы и признало, что, по сути, из-за работ, проводимых ОАО "ВГОК", дорога, ведущая к памятнику, уничтожена и перерыта. При этом безопасность людей, желающих посетить памятник, не обеспечена, что создает риск получения травм горожанами.

Напомним, что о проблеме заявила группа активистов. Рабочие горно-обогатительного комбината вели работы вблизи исторической реликвии 1826 года возведения. По их словам, вся территория, прилегающая к смотровой площадке, где расположена доминанта города, объявлена промышленной. Доступ к монументу же был перекрыт земляным валом. Рядом находится оборудование шахтеров. При этом поездка к монументу была обязательной традицией для тех, кто вступает в брак. Вблизи памятника они крепили замки, символизирующие крепость семейного счастья.

В сентябре 1735 года Чумпин сопровождал Василия Татищева в поездке для осмотра горы Благодать. В ходе этой экспедиции Татищев убедился в богатстве месторождения и положил начало разработке месторождения и строительству Гороблагодатских заводов. Отметим, что, по преданию, вогул Степан Чумпин был сожжен своими же соплеменниками за то, что указал русским на богатства священной для вогулов горы. Произошло это в 1736 году.

В 2013 году изваяние стало памятником монументального искусства местного значения.

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Теги: Кушва, Степан Чумпин, история, прокуратура



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