В Бурятии школьники планируют подпольные выпускные вечера

В Бурятии родители школьников собираются провести выпускные вечера, несмотря на запрет властей из-за эпидситуации.

Анонимные сообщения о массовом бронировании гостевых домов и турбаз на Байкале появились в соцсетях, сообщает "Байкал-Daily".

Отмечается, что родители и выпускники намерены проводить вечеринки подпольно.

Напомним, республика уже несколько недель находится в списке регионов-лидеров по приросту заболеваемости COVID-19. 22 июня был обновлен рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки - 21 человек, передает Regnum.

В начале июня Бурятия из-за роста заболеваемости коронавирусом усилила ограничительные меры. Заведения общепита работают только до 23 часов. Отменены все республиканские массовые мероприятия, назначенные на июнь, включая выпускные вечера в школах. Спортивные соревнования российского масштаба пройдут без зрителей и с обязательным тестированием на коронавирус всех участников.