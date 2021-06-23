23 Июня 2021
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выпускной, колокольчик, последний звонок, школа (2012) | Фото: Гу Мвд России по г. Москве

В Бурятии школьники планируют подпольные выпускные вечера

В Бурятии родители школьников собираются провести выпускные вечера, несмотря на запрет властей из-за эпидситуации.

Анонимные сообщения о массовом бронировании гостевых домов и турбаз на Байкале появились в соцсетях, сообщает "Байкал-Daily".

Отмечается, что родители и выпускники намерены проводить вечеринки подпольно.

Напомним, республика уже несколько недель находится в списке регионов-лидеров по приросту заболеваемости COVID-19. 22 июня был обновлен рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки - 21 человек, передает Regnum.

В начале июня Бурятия из-за роста заболеваемости коронавирусом усилила ограничительные меры. Заведения общепита работают только до 23 часов. Отменены все республиканские массовые мероприятия, назначенные на июнь, включая выпускные вечера в школах. Спортивные соревнования российского масштаба пройдут без зрителей и с обязательным тестированием на коронавирус всех участников.

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Теги: бурятия, выпускные, коронавирус



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