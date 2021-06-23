23 Июня 2021
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Общество Крым
вакцинация по месту жительства (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Глава Крыма рекомендовал вакцинировать 100% сотрудников курортной сферы

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал главам компаний туристической и санаторно-курортной сфер провести вакцинацию 100% своих сотрудников от коронавируса (за исключением тех, кто имеет медотвод). Об этом говорится в поправках к указу о введении режима повышенной готовности, действующему с весны прошлого года.

Рекомендация касается всех организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей.

Также дополнения к указу предусматривают запрет до 1 сентября работы в выходные и праздничные дни развлекательных центров, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций. С 23 до 8 часов ограничена работа предприятий общепита. В Симферополе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки и выпускные вечера.

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Теги: сергей аксенов, вакцинация, туризм, крым



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