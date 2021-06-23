Гособвинение запросило 16 лет колонии для екатеринбуржца, нанесшего 140 ударов топором знакомому адвокату

23 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
топор (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Гособвинение запросило 16 лет колонии для екатеринбуржца, нанесшего 140 ударов топором знакомому адвокату

В ходе судебных прений по делу об убийстве екатеринбуржцем знакомого адвоката путем нанесения 140 ударов топором, государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 г.

Напомним, что все случилось в мае прошлого года в квартире на улице Баумана в уральской столице. Мужчины выпивали, затем один из них нанес своему приятелю удар по голове стеклянной бутылкой и около 20 ударов в области головы и предплечья. После этого злоумышленник связал ему руки, схватил топор и нанес им адвокату не менее 140 ударов. Тот скончался на месте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Свидетели охарактеризовали погибшего как неконфликтного человека, который после употребления спиртного засыпал, а подсудимого - как агрессивного в состоянии опьянения. Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

Оглашение приговора назначено на 25 июня текущего года.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: топор, адвокат, гособвинение, 140 ударов, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2021 10:14 Мск Житель Екатеринбурга нанес 140 ударов топором знакомому адвокату


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети