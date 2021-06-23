Гособвинение запросило 16 лет колонии для екатеринбуржца, нанесшего 140 ударов топором знакомому адвокату

В ходе судебных прений по делу об убийстве екатеринбуржцем знакомого адвоката путем нанесения 140 ударов топором, государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 г.

Напомним, что все случилось в мае прошлого года в квартире на улице Баумана в уральской столице. Мужчины выпивали, затем один из них нанес своему приятелю удар по голове стеклянной бутылкой и около 20 ударов в области головы и предплечья. После этого злоумышленник связал ему руки, схватил топор и нанес им адвокату не менее 140 ударов. Тот скончался на месте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Свидетели охарактеризовали погибшего как неконфликтного человека, который после употребления спиртного засыпал, а подсудимого - как агрессивного в состоянии опьянения. Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

Оглашение приговора назначено на 25 июня текущего года.