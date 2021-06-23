23 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин заявил об "эрозии международного права"

Владимир Путин в очередной раз напомнил о росте "турбулентности геополитических процессов" в мире, "даже несмотря на отдельные позитивные сигналы". На открытии IX Московской конференции по международной безопасности президент России также заявил об "эрозии международного права".

Путин заявил, что все еще верит в ООН: "С момента своего создания именно ООН была и остаётся фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации – не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые "правила игры". Иное – путь к хаосу и непредсказуемости".

Также глава государства сказал о роли России: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами".

Путин не преминул сказать о расширении НАТО: "Нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают".

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Теги: владимир путин, безопасность, нато, оон, международное право



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