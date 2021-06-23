Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в 2016 году направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, заявители в связи с закрытием уголовного дела по авиакатастрофе считают нарушенными свое право на справедливое судебное разбирательство.

По словам юриста, причины гибели людей не установлены и никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности.

В декабре 2016 года самолет рухнул в Черное море после промежуточной посадки в Сочи. Ту-154 направлялся в Сирию на базу "Хмеймим". Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Уголовное дело об авиакатастрофе было прекращено в декабре 2019 года за отсутствием состава преступления.

В декабре 2020 года второй Кассационный суд признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154.