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Происшествия В России
поиск, крушение, Ту-154 (2016) | Фото:МЧС России

Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в 2016 году направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, заявители в связи с закрытием уголовного дела по авиакатастрофе считают нарушенными свое право на справедливое судебное разбирательство.

По словам юриста, причины гибели людей не установлены и никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности.

В декабре 2016 года самолет рухнул в Черное море после промежуточной посадки в Сочи. Ту-154 направлялся в Сирию на базу "Хмеймим". Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Уголовное дело об авиакатастрофе было прекращено в декабре 2019 года за отсутствием состава преступления.

В декабре 2020 года второй Кассационный суд признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154.

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Теги: ту-154, сочи, еспч, родственники



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