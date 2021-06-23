Мэр Сургута завёл Instagram

Глава Сургута Андрей Филатов завёл страницу в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Постараюсь публиковать здесь всё самое важное и актуальное в повседневной работе, буду делиться своим видением по тем вопросам, что волнуют жителей города. Буду рад также более близкому знакомству с активом сургутян в социальных сетях. При этом отмечу, что у меня нет намерений находиться в Instagram ради того, чтобы "искрить", работать на публику. Будем вести разговор честно, чётко, по делу. Убеждён, на все вопросы мы найдем ответы, а по всем задачам предложим решения", - написал Филатов.

Напомним, он стал мэром экономической столицы Югры 27 февраля. До того Филатов занимал пост председателя комитета думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике. На новой должности мэр провел ряд кадровых перестановок – структура и руководящий состав мэрии значительно изменились.