23 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На Южном Урале предприятия ЖКХ задолжали за энергоресурсы почти 5 млрд рублей

Предприятия ЖКХ в Челябинской области задолжали за энергоресурсы почти 5 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в списке территорий с самыми большими долгами – Златоуст, Верхний Уфалей, Миасс, Катав-Ивановский, Красноармейский и Саткинский районы.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что от своевременных расчетов за газ и другие топливно-энергетические ресурсы зависит устойчивая работа систем жизнеобеспечения.

"Долги за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ, долги населения ресурсоснабжающим организациям – это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Все это создаёт риски для территорий. Это ваша зона ответственности", - подчеркнул он на совещании с главами муниципалитетов.

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Теги: ЖКХ, энергоресурсы, долг,



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