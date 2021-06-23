На Южном Урале предприятия ЖКХ задолжали за энергоресурсы почти 5 млрд рублей

Предприятия ЖКХ в Челябинской области задолжали за энергоресурсы почти 5 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в списке территорий с самыми большими долгами – Златоуст, Верхний Уфалей, Миасс, Катав-Ивановский, Красноармейский и Саткинский районы.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что от своевременных расчетов за газ и другие топливно-энергетические ресурсы зависит устойчивая работа систем жизнеобеспечения.

"Долги за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ, долги населения ресурсоснабжающим организациям – это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Все это создаёт риски для территорий. Это ваша зона ответственности", - подчеркнул он на совещании с главами муниципалитетов.