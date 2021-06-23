Роскомнадзор попросил Google приостановить техподдержку проекта Навального "Умное голосование"

Екатеринбургский юрист Андрей Еланцев написал в Роскомнадзор жалобу на проект Алексея Навального "Умное голосование". Ведомство ответило, что направило в Google требование о прекращении технической поддержки сайта проекта.

"Роскомнадзор удовлетворил нашу жалобу на неправомерные действия команды Навального. Гуглу направлено требование о прекращении технической поддержки сайта "Умного голосования", - пишет Еланцев на своей странице в Facebook.

По мнению пожаловавшегося активиста, "на сайте "Умного голосования" под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объеме, чем необходимо, как я себе это представляю, с целью использования этого чрезмерного массива информации на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях, а также передачи этих данных в США".

"Нельзя отслеживать повестку, нужно ее создавать. Нужно модерировать события, заставляя мир вокруг тебя жить по твоему сценарию. Вчера мы подвели под блокировку сайт Навального, завтра сделаем больше", - пишет на своей странице соратник Еланцева, журналист Константин Джултаев.