Индийский штамм коронавируса отличается быстрым поражением легких, - биолог

Индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за "быстрой консолидации" поражения легких, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

В интервью "Ленте.ру" она отметила, что из-за индийского штамма коронавируса функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.

По словам биолога, пациент попадает в больницу с небольшим поражением легких, а через сутки он может оказаться в реанимации.

Отметим, "дельта"- штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. По данным ВОЗ, дельта-вариант SARS-CoV-2 вскоре начнет доминировать во всем мире, пишет Regnum. Штамм зарегистрирован уже в 92 странах, в том числе и в России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что 89,3% москвичей, заболевших коронавирусом, подцепили именно индийский штамм.