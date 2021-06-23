Глава минздрава Прикамья предостерегла жителей от участия в массовых мероприятиях

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень обратилась к жителям края из-за третьей волны коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мне бы хотелось сказать о не совсем приятных вещах. Коронавирусный процесс ухудшается, мы говорим о третьей волне. Да, заболевших меньше, чем в октябре-ноябре 2020, но рост есть. Мы понимаем, из-за чего он: отпуска, массовые мероприятия, возможно, люди почувствовали счастье и свободу, отказались от масок. Система имеет запас прочности: можем увеличить количество коек втрое", - сказала министр в обращении, опубликованном в группе минздрава края "ВКонтакте".

По её словам, край сейчас находится в более выгодном положении, нежели год назад. Есть опыт борьбы с коронавирусом, лекарства.

"Вы должны подумать о себе и близких. Не надо участвовать в мероприятиях, где будет много людей. Если не получается, носите маски. Вакцинацию никто не отменял: единственный способ не заболеть или заболеть легко – поставить себе вакцину", - сказала министр, пожелав всем успеха.