В Башкирии из-за резкого роста желающих привиться началась нехватка вакцины

Власти Башкирии сообщили о "сложностях с нехваткой вакцины" из-за резко возросшего числа желающих привиться.

"Могу сказать, что люди нас услышали. Только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз! Объемы вакцинации мы наращиваем. При этом понимаем, что возникают сложности с нехваткой вакцины, а там, где она есть, – большие очереди. Мы планомерно работаем над решением этих вопросов: увеличиваем объем поставок вакцин, открываем новые прививочные пункты, оптимизируем график их работы", - заявил глава республики Радий Хабиров на заседании совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Напомним, ранее власти региона объявили о серьезных ограничениях для людей, которые не имеют прививки от коронавируса. С этой и следующей недели будет постепенно вводиться запрет на посещение общественных мест, ресторанов, фитнес-клубов и т.д. без справки о прививке, медотвода или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.