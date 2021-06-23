Екатеринбуржец опоздал на свой рейс и "заминировал" самолет в Кольцово

Следователями Линейного отдела МВД России в аэропорту "Кольцово" возбудили уголовное в отношении жителя Екатеринбурга, который заявил об опасном предмете, находящемся на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел 11 июня. Позвонив в дежурную часть линейного отдела, мужчина рассказал, что на рейсе сообщением "Екатеринбург – Самара", возможно, находится опасный предмет. Как позже выяснилось "шутник", будучи в алкогольном опьянении, решил таким образом компенсировать себе опоздание на рейс, следующий до Самары. При этом, на момент поступления сообщения самолет уже возвращался обратно в аэропорт Екатеринбурга, где произвел благополучную посадку.

При обследовании воздушного судна никаких предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. В настоящее время в отношении жителя Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ.