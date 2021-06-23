23 Июня 2021
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Политика
учения Sea Breeze , си бриз, украина-НАТО, моряки, флот, корабли, черное море (2014) | Фото: mil.gov.ua

Россия призвала США отказаться от учений в Черном море

Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от военных учений Sea Breeze в Черном море.

Как заявило посольство России в США, масштаб украино-американских учений повышает риски непреднамеренных инцидентов.

В сообщении дипведомства в Twitter отмечается, что действия организаторов маневров носят "явно агрессивный характер".

Российские дипломаты подчеркивают, что подобные шаги "вдохновляют милитаристские амбиции" Украины.

Ранее американское посольство в Киеве объявило, что учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины, передает Regnum. По заявлению ведомства, в них примут участие 32 страны с шести континентов, 5 тыс. военных, 32 корабля, 40 самолетов.

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Теги: россия, сша, военные учения, черное море, украина



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