Челябинский облсуд ужесточил приговор мужчине, который до смерти избил жену

Челябинский областной суд ужесточил приговор жителю Златоуста, которого обвиняли в убийстве жены.

Летом 2019 года мужчина сломал руку своей супруге, ударив ее деревянной скалкой. Осенью этого же года в состоянии алкогольного опьянения он избил жену, причинил тупую травму грудной клетки, от которой женщина скончалась на месте.

В апреле 2020 года обвиняемый был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к лишению свободы на срок 2 года 11 месяцев в колонии строгого режима. Челябинский областной суд приговор отменил.

"Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия осужденного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строго режима с учетом ранее вынесенного Златоустовским городским судом приговора за угон Сергеевым в апреле 2019 года автомобиля ВАЗ 21074 и хищения имущества его владельца", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.