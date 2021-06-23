В Надыме из-за коронавируса отменили общегородской выпускной и День молодёжи

В Надыме отменены общегородской выпускной и День молодёжи, сообщили Накануне.RU в администрации Надымского района.

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"22 июня на внеочередном заседании оперативного штаба принято решение отменить общегородской выпускной, который должен был состояться на набережной озера Янтарного в эту субботу. Выпускные пройдут в школах точечно, с соблюдением масочного режима", - говорится в заявлении властей.

Отменено и празднование Дня молодёжи.