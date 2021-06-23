Треть россиян считает, что обязательная вакцинация не поможет победить COVID-19

30% россиян скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации части работающего населения.

Согласны с этой мерой 49% опрошенных, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Еще 16% респондентов этот вопрос оказался безразличен.

Чаще отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители обеих столиц (30%).

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столице и Подмосковье. 25% респондентов высказали противоположное мнение.

52% респондентов считают, что эта мера помешает распространению COVID-19 в Москве и Подмосковье, треть опрошенных с этим не согласны.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала темпы вакцинации в России и "обязательную вакцинацию", которую вводят в некоторых регионах. По ее словам, региональные власти, Роспотребнадзор принимают точечные решения, которые должны способствовать снижению распространения коронавируса.